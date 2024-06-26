«Дени любит Аллу Борисовну, но не может понять ее»: об отношениях Пугачевой и сына Орбакайте — таролог Горшкова

Пожалуй, Дени Байсаров — самый непубличный близкий родственник Аллы Пугачевой. Если про всех ее детей и внуков в Сети и СМИ пишут много и с удовольствием. То про сына Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова — в наименьшей степени.

Есть мнение, что для этого немало старается его отец, намеренно отдаляя наследника от имени Пугачевой. В то же время поговаривают, что Алла Борисовна просто не очень сильно ему благоволит. Действительно ли певица не слишком симпатизирует среднему внуку, мы спросили у таролога Анны Горшковой , которая сделала на родственников расклад Таро.

«Алла Борисовна любит Дени, но при этом себя ставит на первое место. Она не растворяется во внуках или детях, как это бывает у некоторых бабушек. Она умеет любить себя.

И Дени любит Аллу Борисовну, но не всегда может понять ее. Может быть, из-за того, что они нечасто видятся.

Она бывает для него разная. Эмоций к ней он испытывает много, но они многополярные. Может быть, она его то приближает, то отдаляет. Но любовь бабушки и внука между ними есть, она взаимная. Они не самые простые личности, поэтому и любовь у них многогранная», — прокомментировала расклад Анна Горшкова.