«Дени любит Аллу Борисовну, но не может понять ее»: об отношениях Пугачевой и сына Орбакайте — таролог Горшкова

Дени Байсаров и Кристина Орбакайте. Фото: соцсети К. Орбакайте

Про Дени Байсарова меньше всего вспоминают, когда заговаривают о семье Аллы Пугачевой.

Пожалуй, Дени Байсаров — самый непубличный близкий родственник Аллы Пугачевой. Если про всех ее детей и внуков в Сети и СМИ пишут много и с удовольствием. То про сына Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова — в наименьшей степени.

Есть мнение, что для этого немало старается его отец, намеренно отдаляя наследника от имени Пугачевой. В то же время поговаривают, что Алла Борисовна просто не очень сильно ему благоволит. Действительно ли певица не слишком симпатизирует среднему внуку, мы спросили у таролога Анны Горшковой, которая сделала на родственников расклад Таро.

«Алла Борисовна любит Дени, но при этом себя ставит на первое место. Она не растворяется во внуках или детях, как это бывает у некоторых бабушек. Она умеет любить себя. 

И Дени любит Аллу Борисовну, но не всегда может понять ее.  Может быть, из-за того, что они нечасто видятся.

Она бывает для него разная. Эмоций к ней он испытывает много, но они многополярные. Может быть, она его то приближает, то отдаляет. Но любовь бабушки и внука между ними есть, она взаимная. Они не самые простые личности, поэтому и любовь у них многогранная», — прокомментировала расклад Анна Горшкова.

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Расклад на Пугачеву и ее внука. Фото: предоставлено А. Горшковой

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