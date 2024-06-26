«Его намеренно ограждают от Пугачевой»: о «чеченском» внуке Примадонны — ясновидящий Дионисий

Алла Пугачева вместе с мужем и младшими детьми Лизой и Гарри Галкиными уехала из России еще два года назад, однако интерес к ее семье не спадает до сих пор. Все-таки очень яркой фигурой она была для нашей публики, забыть и ее, и ее детей-внуков крайне сложно.

Но почему-то в медийном и интернет-пространстве крайне редко упоминается имя Дени Байсарова, среднего внука Аллы Пугачевой, сына Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова.

Эту тему журналист Teleprogramma.pro обсудил с ясновидящим Дионисием . Он уверен, что тут играет большую роль его отец.

«Чеченский бизнесмен Руслан Байсаров — личность прагматичная и жесткая. Своим влиянием и действиями он намеренно ограждает сына от семьи Аллы Пугачевой. Это его позиция и видение ситуации», — поделился мнением собеседник издания.