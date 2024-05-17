Разлад между старшим внуком Пугачевой и его отцом опровергла ясновидящая Хуснетдинова: «Переживает за сына»

В настоящее время Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, проживает со своей женой Аленой Красновой в Америке.

Артист выступает в ночных клубах, перепевая композиции российских звезд, и пытается устроить гастроли. Однако билеты на его концерты продаются плохо.

Кристина Орбакайте, мать Никиты, попыталась помочь наследнику, сообщив в своих социальных сетях, что билеты на его выступление стали стоить дешевле на 20%. Однако отец музыканта, популярный певец Владимир Пресняков, остается безучастным в этом вопросе.

Поклонники Никиты Преснякова удивлены поведением первого мужа Кристины Орбакайте. Неужели отец потерял связь со своим сыном и не хочет ему помочь? Они задаются вопросом, не возник ли конфликт между ними. Однако ясновидящая Айгуль Хуснутдинова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro заверила, что у пары Никиты и Владимира Преснякова все в порядке. Она разложила карты таро и рассказала о будущем Никиты и его отношениях с отцом.

По словам ясновидящей, между Никитой и его отцом действительно дружеские и поддерживающие отношения.

«Владимир Пресняков очень поддерживает своего сына и относится к нему как к другу. Он переживает за Никиту, как любой отец переживает за своего сына, но не из-за каких-либо политических аспектов. В целом отношения между ними описываются как очень хорошие и комфортные», — сказала экстрасенс.

Айгуль Хуснутдинова подчеркнула, что Владимир Пресняков верит в то, что Никита справится со всеми трудностями.

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