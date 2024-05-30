Фотохудожник Одинцов о Миногаровой из шоу «Сокровища императора»: «Одна из самых красивых и ярких»

Мария Миногарова в ходе прохождения испытаний на «Сокровищах императора» на ТНТ даже не пытается удивить публику привлекательными образами. Практически всегда появляется перед камерами без макияжа, одевается в свободную футболку и обычные тренировочные брюки — никаких облегающих топов или лосин. А ведь модели явно есть что показать!

Тем не менее ее красоту замечают мужчины, ценящие искреннюю женскую эстетику. Ранее мы писали о готовности шоумена Гогена Солнцева даже жениться на ней. А теперь именитый фотохудожник Валерий Одинцов не смог скрыть своего восторга по поводу необычной внешности звезды.

«Одна из самых эротичных и ярких внешностей на проекте «Сокровища императора». Вероятно, имеет множество фотосессий в стиле гламур и фэшн. Я бы тоже ее снял в этих стилях, но на свой манер», — прокомментировал эксперт.