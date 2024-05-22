«На такой девушке можно смело жениться!»: Гоген Солнцев про Миногарову из шоу «Сокровища императора»

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro не смог скрыть восхищения по поводу внешности Марии Миногаровой, участницы шоу ТНТ «Сокровища императора».

«Миногарова — образец естественной красоты. Очень гармоничная, привлекательная. Без излишеств косметики и вульгарщины. Думаю, что миллионы девушек ассоциируют себя с Машей, поскольку у нее типаж соседки из ближайшего дома. Универсальная внешность. Платок надень — доярка будет, фейс накрась — модная чика.

Просто повезло с природными данными — лицо как белый лист, что хочешь, то и рисуй. Не выпячивается, губы не надувает, операции не делает. На такой девушке можно смело жениться!» — сказал Гоген.