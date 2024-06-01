Татьяна Тарасова в инвалидном кресле простилась с Анастасией Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Лучшие врачи в России пытались помочь ей победить рак мозга. Однако в начале года ей стало хуже, а в середине мая ее состояние резко ухудшилось. Актриса умерла в хосписе. Для ее семьи это стало большим ударом. 1 июня в Покровском монастыре состоялась церемония прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня».
Отдать ей дань уважения пришли Роман Костомаров и Оксана Домнина, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская, Илья Авербух и другие именитые персоны.
77-летняя тренер Татьяна Тарасова также нашла в себе силы, чтобы приехать на траурное мероприятие. Она подъехала к храму на машине, затем помощники пересадили Татьяну Анатольевну в инвалидное кресло. Уже давно у тренера проблемы со здоровьем. Ей трудно долго стоять на ногах.
77-летняя Татьяна Тарасова выглядела похудевшей. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Было видно, что Татьяна Анатольевна сильно похудела. Она также не могла скрыть печали на своем лице.
Напомним, что похоронят Анастасию Заворотнюк на Троекуровском кладбище. Такое решение приняли ее родные.
Другие новости читайте в Telegram-канале «