Татьяна Тарасова в инвалидном кресле простилась с Анастасией Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Лучшие врачи в России пытались помочь ей победить рак мозга. Однако в начале года ей стало хуже, а в середине мая ее состояние резко ухудшилось. Актриса умерла в хосписе. Для ее семьи это стало большим ударом. 1 июня в Покровском монастыре состоялась церемония прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня».

Отдать ей дань уважения пришли Роман Костомаров и Оксана Домнина, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская, Илья Авербух и другие именитые персоны.

77-летняя тренер Татьяна Тарасова также нашла в себе силы, чтобы приехать на траурное мероприятие. Она подъехала к храму на машине, затем помощники пересадили Татьяну Анатольевну в инвалидное кресло. Уже давно у тренера проблемы со здоровьем. Ей трудно долго стоять на ногах.