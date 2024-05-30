Гришаева назвала смерть Заворотнюк несправедливой потерей: «Мне вспоминаются только ее грустные глаза»

Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе после долгих лет борьбы с раком. Она так и не смогла победить болезнь, хотя в 2023 году прошла сильную терапию, но даже она не дала никаких результатов. Семья актрисы переживает стойко это горе. Организацией похорон занялся 23-летний сын артистки Майкл. В ее доме собрались почти все родные: мама Валентина Борисовна, дочка Анна, муж Петр Чернышев.

Друзья и коллеги выражают им свои слова соболезнования. Нонна Гришаева с трудом нашла слова. Как известно, она должна была играть главную роль в «Моей прекрасной няне», но потом роль отдали Заворотнюк.

«Мне очень жаль, нечего сказать, кроме слов соболезнования ее семье...Человек уходит в таком раннем возрасте, это всегда очень больно. Это ужасная, несправедливая потеря. Мне вспоминаются только ее грустные глаза... Глаза были почему-то всегда грустные», — высказалась Гришаева, пишет « МК ».

Также почтили ее память Анфиса Чехова, Лера Кудрявцева, Татьяна Навка, Илья Авербух, Стас Садальский, Яна Рудковская и многие другие известные персоны.