Александр Рогов о том, как стал стилистом и ведущим «Модного приговора»: «На собеседование к Эвелине Хромченко я ходил с поддельным портфолио»

Александр Рогов — известный российский стилист, чья карьера неразрывно связана с модой и стилем. Он — ведущий популярной телепередачи «Модный приговор», где помогает людям найти свой образ и обрести уверенность в себе. Его мнение ценится не только зрителями шоу, но и многими представителями модного мира.

Александр — автор нескольких книг о стиле, он регулярно делится своими знаниями и опытом в социальных сетях, а его имя становится все более узнаваемым в российском шоу-бизнесе. Но за успехом стоит долгий и интересный путь.

Александр Рогов с детства был увлечен модой и стилем. Он всегда с удовольствием создавал образы для себя и своих близких. Ему нравилось экспериментировать, придумывать необычные комбинации и наблюдать, как одежда преображает человека. С талантом стилиста он решил связать свою жизнь и построить успешную карьеру в этой области.

Но с чего все началось и как Александр Рогов достиг таких вершин в модном мире? Стилист дал эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro.

«Форма у меня должна была быть всегда с иголочки»

— С чего началась ваша любовь к моде? Мы знаем, что это еще со школьных времен, но что способствовало этому интересу?

— Не могу сказать, что есть какой-то момент особенный в моей жизни, когда у меня вдруг проснулась любовь к моде. Просто мне всегда нравилось думать, во что и как я одет. Это, в принципе, началось с детства, и, мне кажется, что это не сформировавшийся под каким-то влиянием момент в моей жизни, а просто я такой человек.

Всегда был очень чистоплотным. Я еще был активистом-пионером, гладил себе галстук перед школой. Форма у меня должна была быть всегда с иголочки, и все должно было быть идеальным.

А потом, конечно, я не помышлял никаким образом о работе стилиста, потому что такой профессии просто не существовало в Советском Союзе. Позднее я просто понял, что мое увлечение телевидением и модой можно сделать работой моей жизни, и мне, к счастью, повезло реализовать это желание.

— Вот в те годы советского детства, когда все плюс-минус выглядели одинаково, было сложно?

— Мне повезло, что родная сестра моего папы, моя тетя, с ее супругом прожили несколько лет на Кубе. Они работали там по обмену и раз в полгода присылали нам какие-то вещи, которые нельзя было купить в стране. Были джинсы у меня, была какая-то шапка модная, пеналы всякие, рюкзаки школьные. И в целом, наверное, может быть, еще с этого каким-то образом началось мое модное самовыражение.

В постсоветском пространстве начались рынки, и меня можно было даже подкупить. Мне обещали, что если я закончу четверть на одни пятерки, мне купят например, новую байковую рубашку. И я мог отучиться на пятерки, лишь бы эту вещь в итоге получить.

У меня обычная семья со скромным достатком. Мама - врач, папа - инженер, у нас никогда не было каких-то излишков. И сейчас я достаточно большую часть своих финансовых потоков трачу на одежду, обувь и на аксессуары. Потому что это и часть моей работы, и, таким образом, я еще и, наверное, закрываю свои детские гештальты.

Еще когда-то я был первопроходцем, наверное, в плане винтажа. Это было уже когда я заканчивал школу - в девятом-десятом классе. Я оказался в гостях у своего дяди, который был модником в 70-х, и начал носить его одежду.

У меня был великолепный кожаный пиджак из 70-х, еще пиджак вельветовый, желтый того же времени, брюки клеш, жилеты, трикотаж из дедушкиного сундука. Обычно бабушкин сундук приводят в пример, а у меня был дедушкин сундук. И за счет этих вещей у меня тоже получались интересные луки. Потом появились уже секонд-хэнды, я покупал какие-то вещи там, что-то перешивал, переделывал, в общем, максимально креативил.

Но вообще, как говорит моя мама, голь на выдумки хитра. Когда у тебя нет денег и нет возможности, ты находишь способ проявить себя.

Даже сейчас, в 2024-м году 21-го века, это тоже очень актуальная тенденция - переделывать вещи, рестайлить их, перерабатывать. Мне все это свойственно и не чуждо.