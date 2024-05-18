Стилист Александр Рогов назвал главным аксессуаром сезона – 2024 сумку с обвесом

Александр Рогов в этом году стал ведущим передачи «Модный приговор» на «Первом канале». При этом он продолжает сниматься в других проектах, создавать свою коллекцию одежды и вести YouTube-канал ROGOV LIVE. На этот раз стилист рассказал про топ-10 покупок, которые надо совершить к лету 2024 году тем, кто следит за модой.

И начал он с топ-сайдеров. Это удобная обувь, которая раньше была только с белой подошвой, а теперь ее делают в любом цвете. На второй строчке также оказалась обувь — биркенштоки. Такая ортопедическая обувь в виде шлепок станет для многих мужчин незаменимой вещью. Рогов также назвал поло и куртку рабочего актуальными вещами. Более подробно он рассказал про главную покупку сезона — сумку с обвесом.

«Главная сумка этого сезона у меня лично уже есть. Знакомьтесь, это Rodeo Bag от Balenciaga. Я не знаю, как мне удалось ее выцарапать практически. Все эти сумки были проданы по предзаказу в бенде, а я каким-то чудным способом этот предзаказ совершил. В моих руках Rodeo Bag в размере медиум. Они сейчас производятся в трех размерах: смол, медиум и лардж», — поделился Рогов.

Он отметил, что сумка стоит жутко дорого. По словам стилиста, это функциональный аксессуар. Главное, выбирать сумку, которую можно украсить большим количеством брелоков. Он отметил, что это хит сезона. По словам Александра, украшения с сумки потом можно снять.

Еще эксперт включил в свой список: ковбойскую шляпу, блузу в стиле бохо, меховую обувь, кружевные колготки и плащ-макинтош.