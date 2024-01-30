Александр Рогов сообщил, что первые выпуски «Модного приговора» с его участием уже отсняли: «Скоро в эфире!»

Мейковер-шоу «Модный приговор» вернулось в эфир спустя почти два года паузы. Поклонники так этого ждали и теперь ликуют, ведь проект будет очень серьезно преобразован, а вести его теперь будет победитель народного голосования Александр Рогов.

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Стилист и телеведущий Александр Рогов соревновался за место главного Судьи в шоу с Даниилом Грачевым и Игорем Верником. И большинство зрителей выбрали именно его. Теперь новый ведущий «Модного приговора» держит людей в курсе новостей на площадке и сообщает, что приступил к съемкам блока передач.

«Сняли первые серии нового «Модного приговора». Завтра продолжаем. Скоро в эфире!» - поделился в последний вторник января Рогов в Telegram.

Рогов заменил уехавшего из России историка моды Александра Васильева. От прежнего состава ведущих осталась одна Эвелина Хромченко, так как Надежда Бабкина тоже предпочла сменить обстановку – она перешла работать на НТВ.