Ведущий «Модного приговора» Рогов обратился к 65-летней участнице шоу Сивер: «Можно я вас потрогаю?»

В новом выпуске программы «Модный приговор» на Первом канале появилась очаровательная участница — 65-летняя котоняня Елена Сивер. В проект ее привела 16-летняя дочь, которая раскритиковала свою маму за слишком безвкусный стиль — да так, что та чуть не расплакалась.

На защиту любительницы кошек встали почти все ведущие проекта. Эвелина Хромченко заметила, что главное не то, что на маме надето, а то, как мама себя чувствует в этой одежде. И если она счастлива, остальное все — полная ерунда.

Александр Рогов посоветовал гостье программы подчеркивать фигуру, которая, несмотря на возраст, у Елены имеется.

«Можно я вас потрогаю? Вот смотрите, у вас есть талия, есть бедра и мы можем все это подчеркнуть. Лена, вы себя не узнаете!» — заявил стилист и ведущий.

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