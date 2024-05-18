Виктория Боня отказалась от идеи сделать дочке Анджелине российский паспорт: «Вопрос снят»

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что хотела бы сделать 12-летней дочери Анджелине, которая прилетела к ней погостить в Москву, российский паспорт.

Свое желание она объяснила в беседе с Teleprogramma.pro тем, что у девочки, как гражданки Евросоюза, будет возможность въезжать в Россию без визы.

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«Путешествия сюда будут гораздо проще, нежели это происходит сейчас. Когда она делает визу, чтобы сюда приехать, это постоянные сложности. И виза ненадолго дается, и эта история с документами усложняет процесс. Но вся проблема в том, что граждане Монако не имеют права делать второй паспорт. Поэтому я не смогу ей оформить гражданство РФ при всем желании. Сейчас получается, что уже вопрос снят», — заявила Виктория.

Она не исключила, что попробует оформить для Анджелины вид на жительство в России. По ее мнению, это будет сейчас наиболее актуально.

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