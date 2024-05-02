Боня разрешила 12-летней дочке проколоть пупок: «Умоляла меня позволить ей»

Виктория Боня поддержала дочку во время процедуры. Фото: соцсети Виктории Бони

Виктория Боня запечатлела на видео, как 12-летней дочке прокололи пупок. Звезда позволила Анджелине сделать пирсинг.

Виктория Боня не скрывает, что мечтает снова стать мамой. Она воспитывает дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Примечательно, что девочка росла в Монако, но недавно телеведущая привезла ее в Москву. По словам знаменитости, ее наследница получает хорошее образование, занимается верховой ездой. 

Также она позволяет ей красить волосы и носить одежду люксовых брендов. А 2 мая звезда отвела ее в салон, где исполнилась мечта Анджелины — ей прокололи пупок. 

«Моя дочь умоляла меня позволить ей проколоть пупок. И я сказала "да"», — заявила Боня.

Во время процедуры, которая является не самой приятной, Виктория держала дочку за руку. Потом Анджелина продемонстриррвала пирсинг со сверкающими камушками. Поступок знаменитости некоторые поклонники подвергли критике. 

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