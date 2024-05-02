Боня разрешила 12-летней дочке проколоть пупок: «Умоляла меня позволить ей»

Виктория Боня не скрывает, что мечтает снова стать мамой. Она воспитывает дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Примечательно, что девочка росла в Монако, но недавно телеведущая привезла ее в Москву. По словам знаменитости, ее наследница получает хорошее образование, занимается верховой ездой.

Также она позволяет ей красить волосы и носить одежду люксовых брендов. А 2 мая звезда отвела ее в салон, где исполнилась мечта Анджелины — ей прокололи пупок.