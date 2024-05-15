Боня заявила, что едет в Монако и на Каннский кинофестиваль: «Моя дочь монегаска, меня не могут выгнать»

Известная медиа-персона Виктория Боня вот уже более десяти лет обитает в Монако. В прошлом году она была вынуждена покинуть свое место жительства и временно остаться за пределами княжества. За это время она посетила США, Дубай и Россию.

Недавно она приехала в Москву вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита, которая является гражданкой Монако.

Обычно Боня посещает Каннский кинофестиваль, однако в этом году она пропустила его открытие из-за проблем с документами.15 мая в социальных сетях Боня сообщила о своем возвращении в Монако после девятимесячного отсутствия. Она подчеркнула, что прекрасно провела время в Москве.

«Как всегда, мое длительное ожидание документов вызвало много споров и даже злорадства, мол, выгнали ее из Монако. Хочу напомнить, что моя дочь монегаска (гражданка Монако), и меня не могут «выгнать», как бы этого кто-то не хотел», — написала телеведущая.

Она объяснила, что проблемы с документами возникли из-за того, что она проживала во Франции, всего в пяти минутах езды от Монако. Несмотря на наличие квартиры в Монако, правила страны запрещают ей жить во Франции.

Сейчас она планирует переехать в Монако и посетить Каннский кинофестиваль уже на следующей неделе. Более того, она предлагает помощь всем желающим попасть на фестиваль за три миллиона рублей.

Ранее Виктория думала о том, чтобы переехать в США. Ее дочке не нравится в Монако. Она даже перевозила ее в Англию, но там Анджелине быстро надоело. Она была недовольна серой и дождливой погодой. Теперь наследница телеведущей мечтает, что они будут жить в Дубае.

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