Виктория Боня призналась, что плакала после пластической операции из-за лица с отеками

Виктория Боня в свои 44 года решила сделать все, чтобы на ее лице не было признаков возрастного старения кожи. Она в 2023 году сделала сначала подтяжку лица, а потом отправилась в США к знаменитому хирургу, чтобы еще больше преобразиться.

Телеведущая захотела «лисьи» глазки. Однако спустя время она обратилась к косметологу и вколола ботокс в скулы, чтобы довести лицо до идеала, как она сказала. Однако спустя несколько месяцев светская львица рассказала, что жалеет, что сделала пластику. Больше она не хочет обращаться к хирургам.

«Отекшее лицо было в течение полугода. Я себя не узнавала, люди не узнавали, все говорили об этом. Я плакала в подушку и понимала, что очень сильно рискнула», — поделилась Виктория с NEWS.ru.

При этом бывшая участница «Дома-2» отметила, что Тимур Хайдаров ни в чем не виноват, хотя недавно на него с обвинениями набросились Любовь Успенская и певица Слава. По мнению Бони, организм у всех разный и может по-разному реагировать на операцию. Телеведущая подчеркнула, риск того, что операция пройдет с осложнениями, есть всегда.

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