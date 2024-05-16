Меньщиков из «Дома-2» рассказал об отношениях с бывшей женой: «Официально вежливые»

Экс-участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков счастлив в браке с Ангелиной Монах. Они живут в Таиланде и воспитывают совместную дочь Степанию.
До этого Меньщиков был женат на Евгении Шамаевой. Брак продлился несколько лет, с 2016 по 2018 год. У пары родились дочь Варвара и сын Иван. Позднее стал известно, что Иван не родной сын Меньщикова. Однако шоумен помогает экс-супруге растить обоих детей.
Накануне Степан Меньщиков прилетел в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, что поддерживает отношения с экс-супругой и детьми от первого брака.
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«Отношения с Евгенией официально вежливые. Конечно, мы общаемся, у нас же двое детей. Мы с ними всегда на связи. Вчера поздравили меня с днем рождения, подарки смастерили своими руками. Это самые дорогие для меня подарки. Ваня и Варя придут сейчас на дачу к товарищу, и будем жарить мясо», — поделился Степан Меньщиков.