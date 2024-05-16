Меньщиков из «Дома-2» рассказал об отношениях с бывшей женой: «Официально вежливые»

Экс-участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков счастлив в браке с Ангелиной Монах. Они живут в Таиланде и воспитывают совместную дочь Степанию.

До этого Меньщиков был женат на Евгении Шамаевой. Брак продлился несколько лет, с 2016 по 2018 год. У пары родились дочь Варвара и сын Иван. Позднее стал известно, что Иван не родной сын Меньщикова. Однако шоумен помогает экс-супруге растить обоих детей.

Накануне Степан Меньщиков прилетел в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, что поддерживает отношения с экс-супругой и детьми от первого брака.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».