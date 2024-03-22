Степан Меньщиков из «Дома-2» рассказал о жизни в Таиланде: «Прохожу процедуры в рехабе»

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков чуть больше года назад вслед за женой Ангелиной Монах и дочкой Степанией переехал жить в Таиланд. У Ангелины в этой стране давно налаженный риелторский бизнес, и она в итоге переманила за собой мужа, который несколько месяцев жил в Москве один.

Но, как выясняется, в Таиланде Степан Меньщиков не только ради того, чтобы быть рядом с женой и дочкой. Экс-участник телестройки проходит здесь лечение от алкогольной зависимости.

Степан Меньщиков сам открыто заявил об этом в эфире телешоу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Он дал понять, что ему совершенно нечего скрывать. Степан признает свою проблему, а это уже огромный шаг на пути к избавлению от нее.

«Я в Таиланде уже год нахожусь, прохожу процедуры в рехабе. Кто знает, тот знает», — рассказал Степан Меньщиков с телеэкрана.

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