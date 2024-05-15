Вернувшийся в Россию без жены Меньщиков из «Дома-2»: «Она осталась в Таиланде, настоящий релокант»

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков, живущий сейчас в Таиланде, отпразднует свой день рождения на родине, в России. 15 мая 2024 года ему исполнилось 47 лет.

В Москву шоумен прилетел один, без жены Ангелины Монах, с которой воспитывает совместную дочь Степанию.

В беседе с Teleprogramma.pro Степан Меньщиков заверил, что никаких проблем в семье нет. Ангелина не приехала в Россию, потому что не может оставить свою работу.

«Супруга осталась в Таиланде. Она настоящий релокант. У нее стабильная, хорошая работа. Поэтому я приехал один. В отношениях у нас все хорошо. Никаких трудностей нет», — заявил Степан Меньщиков.

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