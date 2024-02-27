Степан Меньщиков рассказал, как спал на досках с вонючими матрасами на съемках шоу «Выживалити»

На телеканале «Пятница!» стартует новое шоу «Выживалити». В рамках реалити известные персоны поборются за 10 миллионов рублей. Им придется жить в диких условиях, а также проходить сложные испытания, которые придумывал мастер психологических трансформаций Вадимом Демчог.

Одним из участников стал Степан Меньщиков, которого зрители знают по шоу «Дом-2». Он много лет не появлялся на телевидении. Для него условия на съемках нового проекта были крайне дискомфортными.

«Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Я все время ждал, когда мы в дохлой лошади будем спать, как Леонардо Ди Каприо», — признался Степан.

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Он заявил, что период съемок стал для него самым экстремальным испытанием в жизни. По словам Меньшикова, так как другие участники рвались к победе, на шоу он был в напряжении постоянно.

Также участниками стали: победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши, победительница «Пацанок» Аня Горохова, блогер Юля Гаврилина, Антон Зацепин и Настя Крайнова, участница «Выжить в Дубае» Татьяна Минжуренко и другие известные личности. Премьера шоу состоится 1 марта на канале «Пятница!».