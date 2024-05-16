Турагент Яблочкина оценила стоимость отдыха Прилучного и Брутян на Сейшелах: «Минимум от 700 000 рублей за двоих»

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян отпраздновали годовщину свадьбы, отправившись в романтическое путешествие на Сейшелы. Фото из отпуска, который продолжался неделю, Брутян опубликовала в своих соцсетях. Поездка стала для Павла сюрпризом, который ему устроила любящая супруга.

По оценке турагента Relax tour Ирины Яблочкиной , романтический отдых обошелся звездной паре в значительную сумму, не менее миллиона рублей.

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«ВИП-отдых на Сейшелах исчисляется миллионами рублей. Даже тур в скромный пятизвездочный отель по программе «все включено» начинается как минимум от 700 000 рублей за двоих. Если бюджет поскромнее, можно выбрать четырехзвездочный отель на полупансионе (двухразовое питание), перелет из Москвы стыковочными рейсами в Катаре или ОАЭ. С учетом медстраховки и трансфера стоимость такого тура стартует от 280 000 руб. Питание лучше выбирать не менее двухразового, поскольку обеды и ужины в ресторанах обходятся недешево», — отметила Ирина Яблочкина в беседе с Teleprogramma.pro.

Яблочкина отметила, что в отелях три и четыре звезды на Сейшелах тоже можно комфортно отдохнуть. Они имеют развлекательную инфраструктуру и зачастую находятся на первой береговой линии.

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