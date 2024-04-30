Прилучный забрал сына Тимофея и дочку Мию на майские праздники в свой загородный дом к мачехе

Зепюр Брутян в stories микроблога поделилась свежими кадрами, запечатлев, как ее падчерица Мия и пасынок Тимофей нянчатся с подросшим братиком Микаэлем. Павел Прилучный подарил сынишке детский мотоцикл. Они усадили малыша на байк, тот с радостью схватился за руль. Сестренка Мия старалась придерживать мотоцикл сбоку, брат Тимофей хватался за педаль, подталкивать байк сам Прилучный, помогая сынишке дозором обходить владения — то есть кататься по просторной гостиной.
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Павел Прилучный с дочкой Мией и сыновьями Тимофеем и Микаэлем опробовали детский байк. Фото: соцсети
Павел Прилучный привез старших детей на майские каникулы к себе в загородный особняк. Мачеха Зепюр Брутян прекрасно ладит с наследниками мужа от первого брака. Агата Муцениеце также совсем не против, что ее дети общаются с нынешней женой их отца. Сама актриса наслаждается уикендом без материнских забот.