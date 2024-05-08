Адвокат Бенхин рассказал, что Прилучный может оставить Муцениеце без алиментов: «Он уменьшит доходы до минимума»

Павел Прилучный продолжает в суде выяснять отношения с бывшей женой Агатой Муцениеце. С тех пор, как он женился на Зепюр Брутян, которая родила от него сына Микаэля, актер стал много работать. После этого его экс-супруга заявила, что он платит ей по сто тысяч рублей алиментов на каждого ребенка. Но их сын Тимофей и дочка Агата учатся в частной школе, которая стоит гораздо больше.
Агата недавно выиграла суд. Она просила увеличить алименты, чтобы Павел ей отдавал одну треть от своих доходов. Суд встал на ее сторону, но пока не известно, сколько будет перечислять ей средств Прилучный. Его не устроил такой исход. Звезда сериала «Мажор» подал апелляцию.
Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что у актера может получиться уменьшить сумму алиментов.
«В любом случае шансы есть. Павел должен доказать, что он и так добровольно платил некие суммы. Она вменяет, что ей платят 100 тысяч рублей. Для нее это мизер. А у него доходы мильтмиллионные официальные, поэтому она требует с него еще экстраденег. Он всегда, когда парировал ей, говорил, что и так платит деньги, спонсирую отдых детей, покупает им вещи. Это и есть состязание доказательств в суде.
Сейчас задача его защитников доказать, что она не совсем права. Возможно, она предоставила ложную информацию. Они могут показать, сколько Павел потратил на отдых детей, на какую сумму он им подарил вещей, предоставить чеки. На базе этой информации сумму алиментов можно урезать. Можно сократить в два раза или вычесть ту сумму, которую он уже потратил на детей.
Самое интересное, что даже одну треть от доходов, которую просит Агата, можно размазать. Например, он участвует в очередном проекте, ничто не мешает ему заключить договор на имя жены или третьей фирмы. Так делал Александр Добровинский, когда одна из его бывших жен, Любовь Богославская, смогла отсудить 25% от его доходов, так как воспитывает его ребенка.
Он доходы свои полностью сократил до нуля. У него была пенсия 8 тысяч рублей. Тоже самое я советую сделать Павлу Прилучному. Он уменьшит доходы до минимума, станет получать около 300 тысяч рублей и тогда будет платить с этого ей треть. Я думаю, что к этому все и придет. Но я думаю, что это пиар-акция. Агата так напоминает о себе», — пояснил Бенхин.