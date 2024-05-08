Адвокат Бенхин рассказал, что Прилучный может оставить Муцениеце без алиментов: «Он уменьшит доходы до минимума»

Павел Прилучный продолжает в суде выяснять отношения с бывшей женой Агатой Муцениеце. С тех пор, как он женился на Зепюр Брутян, которая родила от него сына Микаэля, актер стал много работать. После этого его экс-супруга заявила, что он платит ей по сто тысяч рублей алиментов на каждого ребенка. Но их сын Тимофей и дочка Агата учатся в частной школе, которая стоит гораздо больше.

Агата недавно выиграла суд. Она просила увеличить алименты, чтобы Павел ей отдавал одну треть от своих доходов. Суд встал на ее сторону, но пока не известно, сколько будет перечислять ей средств Прилучный. Его не устроил такой исход. Звезда сериала «Мажор» подал апелляцию.

Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что у актера может получиться уменьшить сумму алиментов.