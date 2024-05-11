Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели отдыхать на Сейшелы без маленького сына

Зепюр Брутян уже скоро отметит вторую годовщину брака с Павлом Прилучным. Они растят годовалого сына Микаэля, вместе снимаются в кино и играют в театре. Актер не перестает утверждать, что возлюбленная меняет его в лучшую сторону. Недавно Брутян решила устроить сюрприз супругу. Она его привезла в аэропорт и только во время посадки на самолет он узнал, куда они летят.
Вот уже несколько дней пара отдыхает на Сейшелах, куда они прилетели впервые. В соцсетях избранница звезды сериала «Мажор» демонстрирует свои пляжные образы и танцы.
«Сейшелы! Мы тут впервые! Находимся в поисках красоты и вдохновения», — делилась Зепюр.
Они целыми днями находяся на пляже. Павел признался, что уже загорел. Он позировал в белой рубашке в лучах солнца. Потом актер заснял свою жену, которая сидела за столиком под пальмами.
«Моя красотка!» — заявил он.
Павел Прилучный на Сейшелах загорает. Фото: соцсети Павла Прилучного
Примечательно, что супруги не стали брать с собой сына. Скорее всего, за ним приглядывают бабушки. Брутян не скрывает, что мечтает родить дочку. Обычно Павел берет с собой в поездки детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Недавно он подал в суд, так как хочет, чтобы наследники жили с ним.
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