Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели отдыхать на Сейшелы без маленького сына

Зепюр Брутян уже скоро отметит вторую годовщину брака с Павлом Прилучным. Они растят годовалого сына Микаэля, вместе снимаются в кино и играют в театре. Актер не перестает утверждать, что возлюбленная меняет его в лучшую сторону. Недавно Брутян решила устроить сюрприз супругу. Она его привезла в аэропорт и только во время посадки на самолет он узнал, куда они летят.

Вот уже несколько дней пара отдыхает на Сейшелах, куда они прилетели впервые. В соцсетях избранница звезды сериала «Мажор» демонстрирует свои пляжные образы и танцы.