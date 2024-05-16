Стилист Вика Шабанова высказалась о платье Мерьем Узерли в Каннах: «Смотрится простовато»

Мерьем Узерли выбрала платье из бисера с оригинальным узором. Фото: Global Look Press  

Цветовая гамма наряда Мерьем Узерли не соответствует обстановке мероприятия, считает эксперт.

Во французских Каннах стартовал международный кинофестиваль. На мероприятии появились многие звезды мирового кинематографа, в том числе актриса Мерьем Узерли, которая приобрела мировую известность после роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». 

Звезда турецкого кино выбрала яркое платье, сшитое из бисера.

Стилист Виктория Шабанова по просьбе Teleprogramma.pro оценила образ актрисы на красной дорожке в Каннах. Эксперт отметила, что платье дорогое и тяжелое. Раскладка узора имеет визуальный эффект, поэтому делает фигуру Узерли стройнее и подчеркивает все изгибы. 

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«Набор цветов подходит актрисе. Однако, по моему мнению, цветовая гамма не подходит к теме и обстановке мероприятия. Оно смотрится простовато. Я могла бы рекомендовать для подобных важных мероприятий выбирать однотонные платья подходящего цвета, но необычной формы. Либо это может быть сочетание нескольких фактур в рамках одного образа или ассиметричный крой», — отметила Виктория Шабанова.

Дорогое платье звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press  

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