Стилист Вика Шабанова высказалась о платье Мерьем Узерли в Каннах: «Смотрится простовато»

Во французских Каннах стартовал международный кинофестиваль. На мероприятии появились многие звезды мирового кинематографа, в том числе актриса Мерьем Узерли, которая приобрела мировую известность после роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век».
Звезда турецкого кино выбрала яркое платье, сшитое из бисера.
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«Набор цветов подходит актрисе. Однако, по моему мнению, цветовая гамма не подходит к теме и обстановке мероприятия. Оно смотрится простовато. Я могла бы рекомендовать для подобных важных мероприятий выбирать однотонные платья подходящего цвета, но необычной формы. Либо это может быть сочетание нескольких фактур в рамках одного образа или ассиметричный крой», — отметила Виктория Шабанова.
Дорогое платье звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press