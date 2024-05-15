Выпускной-2024: тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера

Выпускной — это момент, когда можно оставить о себе незабываемые впечатления. Фото: из личного архива Наз Маера / фотограф Elena Sikorskaya  

Следуя этим советам, вы без труда сможете выбрать наряд, который подчеркнет вашу красоту и стиль.

Выпускной вечер — событие, полное волнений и воспоминаний, а идеальное платье способно сделать его еще более незабываемым. Известный дизайнер Наз Маер рассказал в беседе с Teleprogramma.pro о самых модных платьях для выпускного школьного вечера сезона 2024 года, которые позволят выглядеть безупречно. 

Эксперт советует выбирать платье, отражающее вашу индивидуальность, и не бояться экспериментировать, ведь выпускной — отличная возможность попробовать что-то новое и необычное.

Стиль и крой

Минимализм, чистые линии и изящество — вот что определяет модные тенденции 2024 года. Сделайте акцент на качестве ткани и силуэте платья. 

Выбирайте графичные силуэты (от асимметричных вырезов до объемных плеч), современные формы добавят образу динамичности. В тренде по-прежнему элегантные макси-платья, которые придают образу торжественность и шик.

Платье на выпускной. Фото: из личного архива Наз Маера

Цвет и узор

Нежные и спокойные пастельные цвета, такие как бледно-розовый, лавандовый или мятный, будут актуальны в 2024 году. Для тех, кто хочет выделиться, дизайнеры предлагают насыщенные оттенки сапфирового, изумрудного или алого. Узоры и вышивка с цветочными мотивами добавят образу романтичности и свежести.

Тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера. Фото: из личного архива Наз Маера

Ткани и декор

Выбирайте натуральные ткани. Шелк и хлопок обеспечат комфорт и добавят образу роскоши. Блестящие детали, например пайетки и металлические нити, придадут образу праздничности. Но важно не переборщить: элегантность превыше всего. Многослойные юбки и объемные рукава будут актуальны для создания драматического и запоминающегося образа. 

Кроме того, важно подогнать наряд по фигуре. Обязательно обратитесь к портному, чтобы платье идеально сидело на вас.

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Тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера. Фото: из личного архива Наз Маера

Аксессуары

Отдайте предпочтение минималистичным украшениям (изящные серьги и тонкие браслеты), а также обуви на удобном каблуке,в которой будет комфортно на протяжении всего вечера. 

Небольшая классическая сумочка-клатч дополнит ваш наряд и позволит взять с собой необходимые мелочи.

Тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера. Фото: из личного архива Наз Маера

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