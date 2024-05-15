Выпускной-2024: тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера

Выпускной вечер — событие, полное волнений и воспоминаний, а идеальное платье способно сделать его еще более незабываемым. Известный дизайнер Наз Маер рассказал в беседе с Teleprogramma.pro о самых модных платьях для выпускного школьного вечера сезона 2024 года, которые позволят выглядеть безупречно.

Эксперт советует выбирать платье, отражающее вашу индивидуальность, и не бояться экспериментировать, ведь выпускной — отличная возможность попробовать что-то новое и необычное.

Стиль и крой

Минимализм, чистые линии и изящество — вот что определяет модные тенденции 2024 года. Сделайте акцент на качестве ткани и силуэте платья.

Выбирайте графичные силуэты (от асимметричных вырезов до объемных плеч), современные формы добавят образу динамичности. В тренде по-прежнему элегантные макси-платья, которые придают образу торжественность и шик.