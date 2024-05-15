Выпускной-2024: тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера

Выпускной вечер — событие, полное волнений и воспоминаний, а идеальное платье способно сделать его еще более незабываемым. Известный дизайнер
Эксперт советует выбирать платье, отражающее вашу индивидуальность, и не бояться экспериментировать, ведь выпускной — отличная возможность попробовать что-то новое и необычное.
Стиль и крой
Минимализм, чистые линии и изящество — вот что определяет модные тенденции 2024 года. Сделайте акцент на качестве ткани и силуэте платья.
Выбирайте графичные силуэты (от асимметричных вырезов до объемных плеч), современные формы добавят образу динамичности. В тренде по-прежнему элегантные макси-платья, которые придают образу торжественность и шик.
Платье на выпускной. Фото: из личного архива Наз Маера
Цвет и узор
Нежные и спокойные пастельные цвета, такие как бледно-розовый, лавандовый или мятный, будут актуальны в 2024 году. Для тех, кто хочет выделиться, дизайнеры предлагают насыщенные оттенки сапфирового, изумрудного или алого. Узоры и вышивка с цветочными мотивами добавят образу романтичности и свежести.
Тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера. Фото: из личного архива Наз Маера
Ткани и декор
Выбирайте натуральные ткани. Шелк и хлопок обеспечат комфорт и добавят образу роскоши. Блестящие детали, например пайетки и металлические нити, придадут образу праздничности. Но важно не переборщить: элегантность превыше всего. Многослойные юбки и объемные рукава будут актуальны для создания драматического и запоминающегося образа.
Кроме того, важно подогнать наряд по фигуре. Обязательно обратитесь к портному, чтобы платье идеально сидело на вас.
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Тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера. Фото: из личного архива Наз Маера
Аксессуары
Отдайте предпочтение минималистичным украшениям (изящные серьги и тонкие браслеты), а также обуви на удобном каблуке,в которой будет комфортно на протяжении всего вечера.
Небольшая классическая сумочка-клатч дополнит ваш наряд и позволит взять с собой необходимые мелочи.
Тренды вечерних платьев от дизайнера Наз Маера. Фото: из личного архива Наз Маера
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