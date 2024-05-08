Стилист Иванова назвала ошибку, которую совершила Шейк, появившись на Met Gala в платье Swarovski

«Мне этот образ запомнился. Я его приметила на ковровой дорожке. Он гармоничен и с точки зрения трендов — актуален. Он гармоничен с точки зрения композиции костюма. Подбор аксессуаров, прически, макияжа создает единый образ.

Не менее важно, что образ подходит модели. Иногда мы можем видеть очень яркий, своеобразный наряд, который не украшает ни архетип, ни психологический портрет, ни фигуры девушки, его носящей. Здесь все гармонично, вкусно и стильно.

Мне нравится, что к этой декоративности наряда подобрана очень лаконичная укладка. Никаких сложных причесок ей не стали делать. Очень драматичный на контрасте макияж с темными губами. При этом нет никаких румянцев, накладных ресниц, ярких теней. Очень продуманный целостный макияж.

Также мне нравится идея с аксессуарами. Парные браслеты — отсылка к ретро, золотому веку Голливуда и более раннему периоду. Широкое колье еще на ней. Все выглядит прекрасно.

Единственный минус я все-таки поставлю за то, что я не вижу отсылки к тематике Met Gala — «Сад времени», то есть к теме быстротечности времени, хрупкости моды.

Мне кажется, в этом образе больше отражен именно характер Ирины — сильной, дерзкой, чувственной, властной. Здесь такой образ современной Жанны Дарк. Возможно, что я ошибаюсь», — поделилась Иванова.