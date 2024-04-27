Опять новый имидж: Самбурская со стильным каре и в корсетном платье со шлейфом появилась на публике

В Москве накануне, 26 апреля, состоялась церемония закрытия Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке мероприятия звезды, по традиции, демонстрировали шикарные наряды. Посмотреть на них можно здесь.

Один из самых запоминающихся образов представила публике актриса Настасья Самбурская. Любительница экспериментировать с волосами на этот раз вышла в свет со стильным каре, открывшим взору красивые скулы Самбурской.

Что касается наряда, то и он был впечатляющим. Черное корсетное платье со шлейфом подчеркивало тонкий стан и безупречные формы Настасьи Самбурской.

На красной дорожке актриса произвела фурор, окинув собравшихся вокруг нее почитателей надменным взором.