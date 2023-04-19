С папой за ручку: Степу Меньщикова засняли с подросшей дочкой от Ангелины Монах в Таиланде

Степан Меньщиков

Степан Меньщиков. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков провел время с наследницей Степаней в аквапарке.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Степан Меньщиков и Ангелина Монах на днях воссоединились в Таиланде. Степан прилетел из Москвы к жене и дочери, которые пару месяцев назад уехали в Паттайю.

В микроблоге Степан Меньщиков и Ангелина Монах показывают, как проводят время вместе с дочкой Степаней, которой еще нет и трех лет. Семья поехала отдыхать в аквапарк.

Ангелина Монах засняла Степана Меньщикова с дочкой Степаней. Оба пошли к бассейну, имитирующему морские волны. Степан вел крошку-дочку, крепко держа ее ручку в своей.

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«Папа и доча», — подписаны кадры в микроблоге.

Напомним, после отъезда Ангелины Монах с дочкой Степанией из Москвы пошли разговоры о том, что Степан Меньщиков и его жена расстались и готовятся развестись. Но пара доказала всем обратное, на днях разместив в микроблогах публикации, доказывающие, что они вместе.

Степа Меньщиков с дочкой в Таиланде. Фото: скрин соцсети

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