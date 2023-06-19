«Мы счастливы!»: Степан Меньщиков доказал, что любит жену Ангелину — заткнул сплетникам рты

Бывшим участникам Дома-2» Степану Меньщикову и Ангелине Монах удалось сохранить свой брак, хотя еще некоторое время назад существование их семьи было под большим вопросом.

Ангелина Монах непрерывно жаловалась на конфликты с мужем, говорила, что едва справляется с ситуацией, а потом и вовсе забрала дочку Степаню и уехала из Москвы в Таиланд.

Степан Меньщиков за женой и дочкой не последовал, оставшись в России. Подписчики решили, что пара распалась, и вовсю обсуждали поведение Степана Меньщикова, от которого жена не ушла, а уехала за тысячи километров.

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