«Мы счастливы!»: Степан Меньщиков доказал, что любит жену Ангелину — заткнул сплетникам рты

Степан Меньщиков. Фото: соцсети

Экс-участники «Дома-2» Степан Меньщиков и Ангелина Монах не планируют разводиться.

Бывшим участникам Дома-2» Степану Меньщикову и Ангелине Монах удалось сохранить свой брак, хотя еще некоторое время назад существование их семьи было под большим вопросом.

Ангелина Монах непрерывно жаловалась на конфликты с мужем, говорила, что едва справляется с ситуацией, а потом и вовсе забрала дочку Степаню и уехала из Москвы в Таиланд.

Степан Меньщиков за женой и дочкой не последовал, оставшись в России. Подписчики решили, что пара распалась, и вовсю обсуждали поведение Степана Меньщикова, от которого жена не ушла, а уехала за тысячи километров.

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Но пару месяцев назад Степан Меньщиков прилетел к жене и дочери в Таиланд. Все это время семья вместе и в Сети транслирует, что у них все более, чем хорошо. Степан Меньщиков даже сделал заявление для тех, кто сомневается в их союзе с Ангелиной Монах.

«Мы счастливы!» — заявил он под совместным фото с женой.

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