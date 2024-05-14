Нюша в платье с корсетом выгодно подала фигуру, заявила стилист Шабанова: «Выглядит в нем как королева»

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, недавно рассказала, что рассталась с мужем Игорем Сивовым. Певица отметила, что они остались в хороших отношениях. А 13 мая она впервые вышла в свет после того, как заявила о разводе. Артистка посетила премию «Жара».

Она впервые стала ведущей церемонии. На ковровой дорожке мама двоих детей предстала в платье с юбкой в пол и эффектным корсетом с декольте. Лук дополняли украшения и лаконичная укладка. За вечер она сменила несколько образов. Нюша много трудилась, чтобы вернуться в форму.