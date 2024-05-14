Нюша в платье с корсетом выгодно подала фигуру, заявила стилист Шабанова: «Выглядит в нем как королева»

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, недавно рассказала, что рассталась с мужем Игорем Сивовым. Певица отметила, что они остались в хороших отношениях. А 13 мая она впервые вышла в свет после того, как заявила о разводе. Артистка посетила премию «Жара».
Она впервые стала ведущей церемонии. На ковровой дорожке мама двоих детей предстала в платье с юбкой в пол и эффектным корсетом с декольте. Лук дополняли украшения и лаконичная укладка. За вечер она сменила несколько образов. Нюша много трудилась, чтобы вернуться в форму.
Стилист-имиджмейкер
«Потрясающий наряд. Певица выглядит в нем как королева. Корсет подчеркивает прекрасную фигуру, а длина платья в пол вытягивает силуэт, фигура выглядит элегантно.
Сочетание черного и медного оттенка золотого добавляет дороговизны и статуса образу. Украшения подобраны в цвет корсета и по масштабу смотрятся гармонично в рамках всего образа. Прическа и макияж так же выполнены прекрасно и очень подходят Нюше по стилю, по типу внешности. Стоит только добавить, что певица просто идеальна!» — поделилась эксперт.
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