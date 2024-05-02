Стилист Громов назвал моветоном нелепый наряд 42-летней Брежневой с черными носками: «Это шлейф ушедших дней»

Певица Вера Брежнева опубликовал в соцсетях фото, на котором предстала в довольно странном наряде. Артистка сфотографировалась в топе и юбке миди розового цвета с цветочным принтом. Образ она дополнила массивными кроссовками, надев под них черные носки.
Подписчики оказались разочарованы внешним видом 42-летней звезды и заявили, что у певицы «нелепый вид».
Стилист Руслан Громов по просьбе Teleprogramma.pro оценил наряд Веры Брежневой. Он заявил, что образ артистки нельзя назвать «каким-то великолепием», скорее, это повседневный вариант.
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Фото: соцсети Веры Брежневой
«Данный наряд куда уместнее смотрелся бы на девушке 20 лет, нежели на взрослой женщине. Да и фасон платья себя несколько изжил. Двумя годами ранее это был яркий тренд, а сегодня это шлейф ушедших дней. Также не могу не заметить у Брежневой грубое нарушение: носки всегда подбираются под цвет обуви, иначе это моветон», — отметил эксперт.