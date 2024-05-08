Ким Кардашьян в платье от Джона Гальяно и кардигане бойфренда показала осиную талию на Met Gala

В США состоялся грандиозный бал Института костюма, на котором собрались модницы из мира шоу-бизнеса. В этом году была поднята тема вечности и времени. Многие гости пришли в романтичных образах. Ким Кардашьян выделилась из толпы, как и Ирина Шейк.
Она облаичлась в полупрозрачное платье с ажурными узорами, корсет которого словно сделан из метала. Звезда накинула на плечи мягкий кардиган. По ее словам, эту вещь она одолжила у бойфренда.
Многие заметили, что талия Ким в этом наряде смотрелась особенно эффектно. Она показала свои формы в лучшем свете. Для Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист
«В этом году ежегодный бал моды Met Gala был посвящен выставке «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода». Для выхода Ким Кардашьян был выбран образ от Maison Magiela Couture от Джона Гальяно.
Символично, что именно его показ на Неделе моды Haute Couture весна-лето – 2024 в Париже продемонстрировал настоящее побуждение высокой моды. Мне очень нравится этот образ Ким.
В нем соединились вещи, которые сложно было бы соединить, если ты не гений моды Джон Гальяно. Благодаря трикотажному кардигану снижается градус метализированных фактур, образ становится более уютным, а героиня хрупкой и нежной. Браво, маэстро!» — высказалась эксперт.