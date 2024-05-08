Ким Кардашьян в платье от Джона Гальяно и кардигане бойфренда показала осиную талию на Met Gala

В США состоялся грандиозный бал Института костюма, на котором собрались модницы из мира шоу-бизнеса. В этом году была поднята тема вечности и времени. Многие гости пришли в романтичных образах. Ким Кардашьян выделилась из толпы, как и Ирина Шейк.

Она облаичлась в полупрозрачное платье с ажурными узорами, корсет которого словно сделан из метала. Звезда накинула на плечи мягкий кардиган. По ее словам, эту вещь она одолжила у бойфренда.

Многие заметили, что талия Ким в этом наряде смотрелась особенно эффектно. Она показала свои формы в лучшем свете. Для Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.