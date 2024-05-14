Брежнева ревновала Меладзе из-за неуверенности в себе, считает психолог: «Все прекрасно, если никто не дает поводов»

Полина Гагарина дала первое интервью за долгое время. Она вспомнила разные периоды своей жизни. В том числе певица рассказала, что плодотворно работала с Константином Меладзе, но потом они резко прекратили сотрудничать.

Она не стала утаивать, что это произошло из-за Веры Брежневой, которая на тот момент была женой композитора. Гагарина намекнула, что Вера к ней ревновала. При этом артистка не держит на нее обиду за это. Меладзе продолжал ее поддерживать, когда Полина поехала на «Евровидение».

В беседе с Teleprogramma.pro психолог Анна Савельева рассказала, почему может возникать ревность в парах.

«Ревность в первую очередь идет от неуверенности в себе. Ни одна уверенная в себе женщина или мужчина не будут ревновать. Они знают себе цену, знают, чего они достойны. Они уверены в своем партнере, у них все прекрасно, если никто не дает поводов. А если повод дается, то это уже тревожный звоночек. Тут идет прокачка своей самооценки. Почему она так не уверена в себе, что пытается своего мужчину огородить от других женщин? Ограждай или нет, мужчины будут в окружении женщин, особенно такие. Тут ревности не хватит. От все не обезопасишь. Если мужчине нужно изменить, то он это делает на раз и два. Даже если контролировать и звонить каждые пять минут. Если идет недоверие в семье, то зачем нужны такие отношения? Часто женщина, которая ревнует, начинает думать: «Как же так, он такой успешный, такой реализованный, а я вот такая бедная и несчастная». Это я в позиции в ребенка. Ревность может состоять из нескольких пазлов. Даже когда человек реализуется по-своему, то ему кажется недостаточно этого и он начинает требовать, чтобы партнер помог. Бывает тип людей, когда за счет подавления других людей они поднимают себе самооценку. Когда начинают в парах гнобить партнера. Можно затопить человека. Такие люди этим питаются, приобретая уверенность в себе. Но такая уверенность ни к чему хорошему не приведет. С этим хорошо бы поработать. Узнать, почему так произошло с самооценкой. Не проработанный человек доставляет очень много проблем другим людям», — пояснила эксперт.

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