Вера Брежнева заявила, что выбрала двигаться вперед после развода с Константином Меладзе

Вера Брежнева в 2023 году рассталась с Константином Меладзе. Причина развода осталась тайной. Ходили слухи, что продюсер изменял своей жене с новой солисткой группы «ВИА Гра». Также на тот момент певица уже больше года жила в Европе.

Они перебрались в особняк в Италии. Где теперь живет артистка, неизвестно. Она продолжает давать концерты. А на днях звезда дала интервью, в котором заговорила о личной жизни. Ее спросили, как оставаться на своей волне, если в жизни происходят сложности, в том числе развод.

По словам Веры, она после любых трудностей дает себе время на переживания, а потом начинает идти дальше.

«Я выбираю другой путь. Я выбираю путь двигаться вперед. Да, это была моя ошибка, мой урок. Надо быть благодарным этому уроку, потому что очень часто мы много обиды оставляем. Надо поблагодарить прошлое и все, что происходило со мной, это мое взросление и развитие», — отметила певица.

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Также в интервью она рассказала, что уже не пьет почти два года, с еще большим трепетом следит за внешностью и не стала исключать, что в 50 лет решится на пластическую операцию.