42-летняя Вера Брежнева сменила имидж, сделав челку-шторку

Вера Брежнева в 42 года решилась на смену имиджа, она сделала модную челку-шторку. И опубликовала фото в своем микроблоге. На такие перемены во внешности певица пошла после развода с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Кроме того, экс-солистка группы «ВИА Гра» осветлила пряди под платиновый блонд, став выглядеть моложе. Похоже, что поп-дива хочет отойти от привычного образа, обновив свой стиль после того, как она разошлась с мужем. Общий детей у пары не было.

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