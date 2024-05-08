42-летняя Вера Брежнева сменила имидж, сделав челку-шторку

Вера Брежнева в 42 года решилась на смену имиджа, она сделала модную челку-шторку. И опубликовала фото в своем микроблоге. На такие перемены во внешности певица пошла после развода с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Кроме того, экс-солистка группы «ВИА Гра» осветлила пряди под платиновый блонд, став выглядеть моложе. Похоже, что поп-дива хочет отойти от привычного образа, обновив свой стиль после того, как она разошлась с мужем. Общий детей у пары не было.
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Вера Брежнева сделала челку-шторку и стала выглядеть моложе. Фото: соцсети героя публикации
Веру Брежневу давно подозревали в том, что она не живет с мужем Константином Меладзе. Их брак даже называли гостевым. Певица только посмеивалась над слухами, а потом все-таки объявила о разводе. Меладзе разрешил экс-возлюбленной петь те песни, которые создавали вместе, за что Вера ему очень благодарна.