Критик Рудченко — о сыне Орбакайте в США: «Не получилось из Никиты сделать артиста»

Никита Пресняков в 2022 году уехал из России, где на тот момент его карьера довольно успешно развивалась. Никита Пресняков выступал со своей рок-группой Multiverse, а также играл главную роль в мюзикле «Безымянная звезда».

А переехав в США, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков стал оператором клипов. Он снимает местных артиcтов. Правда, на 8 Марта сын Кристины Орбакайте выступил в клубе в Лос-Анджелесе с песнями своего отца Владимира Преснякова.

Ему такой опыт, по всей видимости, понравился. Никита решил выступить на свое 33-летие, которое будет отмечать 21 мая, в клубе в Сан-Франциско. Однако сначала надо продать много билетов, поэтому Никита Пресняков уже объявил о скидке на них в 20%.

По словам музыканта, это акция ко Дню матери. Сыну решила помочь его звездная мама. Кристина Орбакайте разместила у себя на странице рекламу акции, отметив, что скидка действует три дня.

Поклонники заподозрили, что Никита Пресняков просто не состоялся как артист. Для Teleprogramma.pro свое мнение на эту тему высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко .

«Я не думаю, что Никита состоится как артист. Ведь даже имея такое покровительство в России, когда его маме были доступны всевозможные ресурсы, не получилось из Никиты сделать артиста. Как бы он ни участвовал во всевозможных премиях, выступал на каких-то сборных концертах с топовыми звездами, сам он топ-звездой не стал. Фанатов у Никиты Преснякова не прибавилось. Я абсолютно не видел ажиотажа на его выступлениях. А Америка — это вообще другая страна, другой менталитет. По сути, наши артисты там не нужны. Он работает с англоязычным репертуаром, но тот контент, который производит Никита Пресняков, в США делает огромное количество ребят. Стиль поп-рок, рок-панк и другие, в которых он играет, — это не ново. Сказать, что Никита Пресняков обладает каким-то незаурядным талантом, — я так не скажу. Я не думаю, что с тем материалом, который он делает сейчас, Никита сможет стать популярным артистом в Америке», — высказался Рудченко.

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Напомним, что в этом году саму Орбакайте настигли проблемы. Ее тур по Сибири не состоялся, а также она не выступила на праздничном концерте в Кремле.

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