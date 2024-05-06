Кристина Орбакайте подняла свои гонорары за выступления в России на миллион рублей

Российская певица Кристина Орбакайте, которая с некоторых пор живет в США, приняла решение повысить стоимость своих выступлений в России. Если ранее цена за выход Орбакайте на сцену на вашем празднике составляла 4,5 миллиона рублей, то теперь она увеличилась до 5,5 миллионов рублей.

Согласно информации, предоставленной источниками из окружения певицы, интерес к ее выступлениям в американских пабах с ценником в диапазоне от 350 до 450 долларов оказался равным нулю. Именно поэтому Кристина Орбакайте приняла решение сосредоточиться на российском рынке.

В настоящее время певица Кристина Орбакайте, правда, все же планирует осенний тур по Соединенным Штатам Америки и Канаде, в рамках которого запланировано посещение десяти городов. Тем не менее, Кристина Орбакайте планирует продолжать выступать и в России.

Что касается требований к организации выступлений, то они остались неизменными. Певица требует предоставления люксовых автомобилей, лучших отелей, охраны и полной секретности.

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Важно отметить, что цена за выступление Кристины Орбакайте выросла на один миллион рублей по сравнению с декабрем прошлого года. Представители певицы объясняют данное повышение инфляционными процессами.

По материалам телеграм-канала Mash