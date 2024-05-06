Шаляпин про Пугачеву: «Для Аллы самая талантливая Кристина Орбакайте»

Алла Пугачева с 2022 года живет за границей. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Ее старшая дочка Кристина Орбакайте недавно столкнулась с трудностями. Многие ее концерты в России отменили. Не утихают разговоры в обществе и про саму Примадонну.

Она, как оказалось, смотрела шоу «Голос». Ей особенно сильно понравился участник Георгий Русских. Но он занял второе место, а победил Богдан Шувалов. Известный певец Прохор Шаляпин уверен, что Алла Борисовна специально выразила поддержку этому исполнителю. Однако его возмущает, что каждое слово звезды обсуждают.

«Она это нарочно говорит. Потому что для Аллы самая талантливая Кристина Орбакайте. Тут можно уже ничего не говорить больше. Самая талантливая и все сама, точно-точно. Пусть уже сидит, спокойно уехала, и пусть сидит», — высказался Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.

«Настоящие такие вот звезды, они все манипуляторы, все эгоисты, все думают только о себе и никогда никто не будет вот действительно хвалить по-настоящему талантливого конкурента. Понимаете? Все хвалят своих бездарных детей и неопасных таких вот участников, которые, может, и поют хорошо, но психика слабая, и понятно, что звезды из этого человека не получится. Это вот мы интуитивно это чувствуем, понимаете, конкурентов», — пояснил артист.

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По словам Прохора, Алла Борисовна лишь хочет пропиариться, когда делает такие высказывания, и стать ближе к молодежи.