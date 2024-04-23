Надежда Бабкина дала музыкальный ответ Инстасамке: «За гусли — да!»

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro похвалил народную артистку за ее умение с улыбкой реагировать на выпады современных музыкантов. Он отметил, что у Бабкиной великолепное чувство юмора, которое для него очень ценно.

Легостаев также подчеркнул, что в основном творчество Надежды Бабкиной все-таки имеет более серьезный подход.

«Она делает большие фольклорные программы, где собирает тысячи своих поклонников, поражая динамикой своего шоу, голосами, репертуаром. А эта песня — всего лишь шутка для телевидения. Поэтому не нужно к ней относиться серьезно», — прокомментировал Легостаев.

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