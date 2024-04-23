Надежда Бабкина дала музыкальный ответ Инстасамке: «За гусли — да!»

Надежда Бабкина с юмором отреагировала на хит певицы и блогера Инстасамки под названием «За деньги — да!» В ответ она выпустила песню «За гусли — да!», в ней она высмеяла пороки современного мира и прошлась по некоторым представителям отечественного шоу-бизнеса.
Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro похвалил народную артистку за ее умение с улыбкой реагировать на выпады современных музыкантов. Он отметил, что у Бабкиной великолепное чувство юмора, которое для него очень ценно.
Легостаев также подчеркнул, что в основном творчество Надежды Бабкиной все-таки имеет более серьезный подход.
«Она делает большие фольклорные программы, где собирает тысячи своих поклонников, поражая динамикой своего шоу, голосами, репертуаром. А эта песня — всего лишь шутка для телевидения. Поэтому не нужно к ней относиться серьезно», — прокомментировал Легостаев.
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