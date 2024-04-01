TSOY о предстоящем отдыхе: «Нужно расслабление при таком безумном ритме»

Певец и телеведущий TSOY рассказал, как планирует провести праздничные дни в начале мая. Он признался, что много работает в последнее время, поэтому хотел бы хорошо отдохнуть.

«Скорее всего, на майских праздниках буду работать, но, если выпадет возможность, обязательно съездим компанией за город на первые в сезоне шашлыки и рыбалку! Я очень активно работаю на протяжение последних нескольких лет: у меня есть несколько бизнесов, которые активно развиваются, и также мы готовим тур осенью, к которому идет активная подготовка», — заявил певец в беседе с Teleprogramma.pro.

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Он добавил, что, ко всему прочему, сейчас задействован в съемках полнометражного фильма, который, как ожидается, можно будет посмотреть уже в 2025 году.