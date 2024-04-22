Киркоров об ухаживаниях Галкина* за Аллой: «Начал ее обхаживать и она поплыла»

Шоумен Максим Галкин* появился на горизонте Аллы Пугачевой еще до того, как она развелась с Филиппом Киркоровым. В свое время артистка была беременна от молодого мужа, но стать родителями у них так и не получилось. Позже у поп-короля отечественной сцены родились дети уже вне брака - сын Мартин и дочка Алла-Виктория.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Алла Пугачева вышла замуж за Максим Галкина и даже венчалась с ним в церкви. И это при том, что это было уже второе ее венчание. За то, что она пошла на этот шаг с Филиппом Киркоровым, как позже говорила артистка, она будет каяться всю жизнь. Позже у пары родились двойняшки - Гарри и Лиза.

А вот, что в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ рассказал Филипп Киркоров о том, как Максим Галкин ухаживал за его на тот момент еще женой.

«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», - уточнил певец.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.