Внук Светланы Немоляевой женился: «На правнуках не настаиваю. Не знаю, хватит ли у меня сил нянчиться»

Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press

Юноше всего 23 года, а он уже сыграл пышную свадьбу.

Сергей Лазарев, внук известной актрисы Светланы Немоляевой из фильма «Служебный роман», недавно женился. Несмотря на то, что он не стал актером, юноша получил образование продюсера во ВГИКе и имеет несколько короткометражных работ в своем послужном списке. 

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Сергей не является публичной персоной и предпочитает избегать внимания СМИ. Поклонники узнают о его достижениях благодаря его сестре Полине, которая является актрисой. В декабре 2023 года Сергей объявил о своей помолвке, но никто не ожидал, что свадьба состоится так скоро. Подробности о его свадьбе стали известны благодаря соцсетям Полины, которая поделилась кадрами с церемонии.

Светлана Немоляева тепло приняла избранницу своего внука Машу. Она выразила надежду, что они будут счастливы вместе, но подчеркнула, что не настаивает на появлении правнуков, поскольку еще не уверена, хватит ли у нее сил ухаживать за ними.

«Внук уже нашел себе чудную девочку Машу. На правнуках не настаиваю. Не знаю, хватит ли у меня сил нянчиться», - отметила Светлана Немоляева.

По материалам «СтарХит»

Внучка Полина рассекретила женитьбу Сергея на его невесте Марии. Фото: соцсети героя публикации 

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