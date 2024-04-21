Внук Светланы Немоляевой женился: «На правнуках не настаиваю. Не знаю, хватит ли у меня сил нянчиться»

Сергей Лазарев, внук известной актрисы Светланы Немоляевой из фильма «Служебный роман», недавно женился. Несмотря на то, что он не стал актером, юноша получил образование продюсера во ВГИКе и имеет несколько короткометражных работ в своем послужном списке.

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Сергей не является публичной персоной и предпочитает избегать внимания СМИ. Поклонники узнают о его достижениях благодаря его сестре Полине, которая является актрисой. В декабре 2023 года Сергей объявил о своей помолвке, но никто не ожидал, что свадьба состоится так скоро. Подробности о его свадьбе стали известны благодаря соцсетям Полины, которая поделилась кадрами с церемонии.

Светлана Немоляева тепло приняла избранницу своего внука Машу. Она выразила надежду, что они будут счастливы вместе, но подчеркнула, что не настаивает на появлении правнуков, поскольку еще не уверена, хватит ли у нее сил ухаживать за ними.

«Внук уже нашел себе чудную девочку Машу. На правнуках не настаиваю. Не знаю, хватит ли у меня сил нянчиться», - отметила Светлана Немоляева.

По материалам «СтарХит»