Песню Шатунова «Седая ночь» прослушали 3 млн раз на западных платформах

Юру Шатунова всегда считали певцом для россиян, дескать его мелодии слишком просты, чтобы покорить сердца западных и европейских слушателей.

Однако лет 15 назад его «Белые розы» неожиданно ворвались в польские чарты. А теперь другой хит артиста «Седая ночь» покоряет иностранные стриминги.

Только за последний месяц хит на западных платформах прослушали более 3 млн раз. Кроме того, песня Юры Шатунова повторяет историю славы «Моего мармеладного» Кати Лель, поскольку пользователи социальных сетей сейчас активно соревнуются в количестве рилсов с танцами на эту композицию.

Также стало известно, что на песни «Ласкового мая» в настоящий момент поступают заказы от слушателей практически по всему миру.

Источник: Mash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».