Евгений Кузин вспомнил о копеечных зарплатах в «Доме-2»: «На одежду только хватало, и все»

Экс-участник «Дома-2» Евгений Кузин, являющийся рекордсменом по количеству возвращений на шоу, не стал раскрывать размеры своих последних гонораров на телестройке. Однако он заявил, что каких-то больших денег там не получал.

«Я не готов разглашать и, честно говоря, уже не помню. Я так скажу: речи о сумасшедших деньгах идти вообще не может. Миллионов не было. Мы же там жили, нас кормили. За жилье не платили, еду нам привозили. На что хватало? На одежду только, и все. Какие-то свои потребности удовлетворить базовые. Намного меньше 500 тысяч было. Вот прям максимально намного меньше. И это топовые участники получали. Зарплаты зависели от рейтинга, от популярности. Было три или четыре ступени зарплаты, начиная вообще от копеек. Первые 100 дней ты вообще ничего не получаешь, это испытательный срок», — сообщил Кузин в беседе с Teleprogramma.pro.

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При этом он раскрыл размеры выплат в 2008 году. Когда Евгений Кузин пришел на проект, зарплата в месяц составляла 16 тысяч рублей, около 500 долларов.