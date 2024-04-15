«А у всякой «шляпы» была просто еда»: раскрыт размер зарплаты Алены Водонаевой в «Доме-2»

Популярный шоумен и предприниматель Андрей Чуев рассказал Teleprogramma.pro, какую зарплату ему платили на проекте «Дом-2». Он заявил, что получал больше остальных участников реалити-шоу, на которое пришел первый раз еще в 2005 году. Кроме того, у Чуева был бизнес на Черкизовском рынке, за счет чего он еще зарабатывал около четырех-пяти тысяч долларов.

«У меня была самая высокая зарплата, тысяча долларов. Мне всегда разрешали заниматься своими делами. Я с руководством был в хороших отношениях. И поэтому пока звезды спали с семи утра до часа дня, я был свободен. Затем, в 2008 году, я еще был директором кафе «Город любви». Заработал там хорошо, потому что мне разрешали проводить вечеринки. Потом я ушел из «Дома-2», меня почти восемь лет не было на проекте. В 2016 году снова пришел, белая зарплата была 170 тысяч. Официальная зарплата у самых рейтинговых участников составляла максимум 172 800 рублей, больше никто не получал», — признался Чуев.

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По его словам, такие выплаты, кроме него, получали также Алена Водонаева, Май Абрикосов и Рустам Солнцев.