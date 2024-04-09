«Метался по дому, выл»: какая женщина была самой большой любовью Кунгурова, который свел счеты с жизнью

Оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым в центре Москвы 8 апреля. Артист решил уйти из жизни и сообщил об этом жене, которая попыталась дозвониться ему и переубедить. А когда не смогла — вызвала спасателей, но было уже поздно. Эта новость повергла в шок всех друзей и поклонников исполнителя. В окружении Кунгурова все любили его. А кого же любил он?
«Женя, что же ты наделал?!»
Коллеги Кунгурова по сцене отказываются верить, что Евгений решил так поступить. Его напарница в программе «Романтика романса» Анастасия Макеева готовилась выступить вместе с певцом 9 мая, у них был запланирован дуэт.
«От боли сжимается сердце, и разум не верит. Женя, как же так. Не верю. У нас с тобой очередной дуэт на 9 мая. Ну что ж ты наделал?! Такой парень, такой голос... Плачу не могу остановиться», — говорит она.
Эльмира Калимуллина, которая участвовала с Кунгуровым в шоу «Голос» поговорила с порталом Teleprogramma.pro и поделилась своими переживаниями.
«Честно говоря, это шок и в голове не умещается произошедшее, — призналась певица, — Человек был просто большой музыкант. Человек был с открытым сердцем, всегда у него было хорошее настроение. Я никогда не сталкивалась с тем, что он грустил. У нас были прекрасные творческие тандемы. Мы вместе выступали на телевидении, и на моем сольном концерте он выступал. Он обожал музыку, он обожал людей. Для меня это был человек, любящий музыку и жизнь».
Очевидно, другие друзья и коллеги все же иногда видели Кунгурова грустным и знали, что его жизнь не безоблачна. Владимир Брилев, который также участвовал у шоу «Голос», сперва заявил, что не может в это поверить, ведь певец уже разобрался со всеми своими проблемами.
«Вы, наверное, шутите? Этого быть не может, потому что было разное... Мне кажется, что Женя достаточно успешно разобрался с собой, с профессией, со своими девочками, любимыми женщинами и был, как ни странно, в достаточно гармоничном состоянии, либо хорошо его скрывал», — выразил свое недоумение Брилев.
Но о каких же «девочках» говорит певец и почему Кунгурову нужно было разобраться с собой?
Евгений Кунгуров. Фото: соцсети Евгения Кунгурова
Выгребали мелочь из копилки
В 2012 году Кунгуров женился Наталье Троицкой. Он был певцом, она — актрисой театра. Познакомились они еще в консерватории. Вместе они были прекрасной богемной парой. У Натальи был сын от первого брака, которого они растили вместе. Собственных детей у них так и не появилось, вероятно, они просто не могли себе этого позволить. Начинающие артисты никому особенно не были нужны, денег было катастрофически мало, но они очень любили друг друга, это было их главное богатство.
Кунгуров вспоминал, что не выбирал работу в то время, годилась любая, ведь надо было обеспечивать семью, Ирина не отставала. А потом в жизни Евгения вдруг появилось шоу «Голос», а потом и другие телепроекты — надежда на признание таланта, славу, на лучшую жизнь. Он с головой окунулся в новую жизнь, и жена бросила ради него все, чтобы быть ему поддержкой.
«Теперь у меня уже не было времени для заказных выступлений — сплошные съемки. В театре взял полугодовой отпуск за свой счет. Наташа ушла из «Ленкома», периодически играя лишь на сцене «У Никитских ворот». Набрали долгов, которые частично отбивали моими редкими выступлениями. Под конец шоу «Один в один!» ситуация была настолько плачевная, что я выгребал мелочь из копилки Кирилла, чтобы добраться до «Мосфильма», хотя в метро меня уже узнавали. Благо на шоу нас хотя бы кормили», — рассказывал певец.
И вот к Кунгурову пришла долгожданная слава. Он больше не был артистом на заменах, он был настоящим состоявшимся певцом, звездой телешоу с толпами поклонниц и соответствующими гонорарами. Казалось, тяжелые времена позади, но Евгений поджидали новые повороты судьбы.
«Наташа, я встретил другую, изменил тебе»
Уже после второго проекта Кунгуров стал частым гостем на телевидении. Его звали на шоу, концерты, он пел дуэтом с известными артистами. Но признание, к которому он так долго шел, оказалось для него искушением, с которым он не справился. Вместе с востребованностью пришли не только слава и деньги, но и «звездная болезнь», которая рано или поздно настигает всех знаменитостей в начале творческого пути.
Ему казалось, что теперь он достоин лучшего и большего и женщина рядом ему нужна соответствующая — знаменитая, яркая, а не домохозяйка и личная ассистентка. Кунгуров сошелся с партнершей по «Голосу» Еленой Максимовой. Мимолетная связь переросла в отношения, певица потребовала, чтобы Евгений объяснился с женой.
«День, когда признался Наташе в измене, стал одним из самых страшных в моей жизни. В июле мы отмечали подряд череду праздников. На этих торжествах места себе не находил. Пытался улыбаться, глядя на жену, но в душе понимал, что больше вместе не будем. Наутро после дня рождения вскочил с твердым решением все ей рассказать. Метался по дому как сумасшедший, выл, лез на стены. Потом сел на край кровати и дрожащим голосом сказал: „Наташа, я встретил другую, изменил тебе. Ухожу“. А она, которая всегда была такой сильной, уверенной, смотрит на меня непонимающе: „А как же я?“ Дальше дикая истерика, слезы», — вспоминал он.
Елена Максимова и Евгений Кунгуров. Фото: скриншот YouTube
За год до смерти пытались развестись
Счастья с яркой Максимовой не случилось. Евгений потом не раз с сожалением вспоминал этот роман как свою ошибку и говорил, что любовница стала лишь лакмусовой бумажкой. Он продолжал любить Наталью, но назад дороги не было.
Евгений очень сожалел о разводе и даже просил прощения у Натальи в СМИ.
«Да, я предал ее, сделал больно и прошу прощения. И сейчас молюсь о том, чтобы Наташа была здорова, счастлива. Встретила мужчину, который ее полюбит, родила еще ребенка. А я всегда буду рядом. Мне никуда от нее не уйти, да и не хочу», — говорил он.
Обиделась на «лакмусовую бумажку» и Елена. Она заявила, что неудавшийся роман — ответственность Кунгурова. Она действительно потребовала, чтобы он признался Наталье, но дальше над отношениями нужно было работать.
«Я не могу встречаться с женатым человеком, поэтому сказала Жене: «Определись». Но это лишь первый шаг, чтобы отношения начались честно. А дальше надо было делать еще шаги. Женя их не сделал… В брак Жени с Натальей Троицкой я не вмешивалась. Почему это я соблазнила его?» — возмущалась артистка.
Потом Кунгуров женился Ирине Мелединой. Подробностей своих отношений он не раскрывал никому, боялся спугнуть семейное счастье. В браке у них появились дочь и сын. Но, похоже, с личным счастьем у Евгения опять не сложилось. Ровно за год до смерти, в мае 2023 года, Ирина обратилась в суд с иском о расторжении брака. Заявление не приняли из-за бюрократических неточностей, но повторно жена певца в суд уже не обращалась. Наверное, решили не торопиться из-за детей, ведь они еще совсем малыши. Но год спустя Евгений написал жене, что пока ее не будет дома, он покончит с собой и перестал отвечать на ее сообщения и звонки.
А незадолго до своей смерти Кунгуров в своих социальных сетях обратился к поклонникам с неожиданно проникновенной речью.
«Дорогие друзья, берегите друг друга. Звоните чаще друг другу, любите своих родителей, и все будет у нас замечательно», — эмоционально заявил певец.
Может быть, самого важного звонка он так и не дождался.
По материалам Starhit, Е1, Wday