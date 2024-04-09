«Метался по дому, выл»: какая женщина была самой большой любовью Кунгурова, который свел счеты с жизнью

Оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым в центре Москвы 8 апреля. Артист решил уйти из жизни и сообщил об этом жене, которая попыталась дозвониться ему и переубедить. А когда не смогла — вызвала спасателей, но было уже поздно. Эта новость повергла в шок всех друзей и поклонников исполнителя. В окружении Кунгурова все любили его. А кого же любил он?

«Женя, что же ты наделал?!»

Коллеги Кунгурова по сцене отказываются верить, что Евгений решил так поступить. Его напарница в программе «Романтика романса» Анастасия Макеева готовилась выступить вместе с певцом 9 мая, у них был запланирован дуэт.

«От боли сжимается сердце, и разум не верит. Женя, как же так. Не верю. У нас с тобой очередной дуэт на 9 мая. Ну что ж ты наделал?! Такой парень, такой голос... Плачу не могу остановиться», — говорит она.

Эльмира Калимуллина, которая участвовала с Кунгуровым в шоу «Голос» поговорила с порталом Teleprogramma.pro и поделилась своими переживаниями.

«Честно говоря, это шок и в голове не умещается произошедшее, — призналась певица, — Человек был просто большой музыкант. Человек был с открытым сердцем, всегда у него было хорошее настроение. Я никогда не сталкивалась с тем, что он грустил. У нас были прекрасные творческие тандемы. Мы вместе выступали на телевидении, и на моем сольном концерте он выступал. Он обожал музыку, он обожал людей. Для меня это был человек, любящий музыку и жизнь».

Очевидно, другие друзья и коллеги все же иногда видели Кунгурова грустным и знали, что его жизнь не безоблачна. Владимир Брилев, который также участвовал у шоу «Голос», сперва заявил, что не может в это поверить, ведь певец уже разобрался со всеми своими проблемами.

«Вы, наверное, шутите? Этого быть не может, потому что было разное... Мне кажется, что Женя достаточно успешно разобрался с собой, с профессией, со своими девочками, любимыми женщинами и был, как ни странно, в достаточно гармоничном состоянии, либо хорошо его скрывал», — выразил свое недоумение Брилев.

Но о каких же «девочках» говорит певец и почему Кунгурову нужно было разобраться с собой?