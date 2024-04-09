Кунгуров отказался от госпитализации незадолго до смерти

Накануне в Москве было найдено тело Евгения Кунгурова. Оказалось, что певец совершил суицид. 40-летний ведущий передачи «Романтика романса» имел ментальные проблемы.

Журналисты выяснили, что артист постоянно был на связи с медиком, который наблюдал за его состоянием. И незадолго до трагедии Кунгуров озвучил опасения в связи со своим состоянием. Примечательно, что врач предложил ему сразу госпитализироваться, но певец отказался это делать, пишет «МК».

Ранее стало известно, что бывший участник шоу «Голос» страдал от депрессии и только в 2023 году трижды лежал в психиатрической клинике. У него был разлад в отношения с женой Ириной. Она даже хотела с ним развестись, но потом передумала.

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Пока дату и место похорон Кунгурова родные не сообщили.