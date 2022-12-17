«Вроде Бэтмена или Гамлета»: Марго Робби оказалась счастлива передать роль Харли Квинн Леди Гаге

В 2024 году выйдет сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом, в котором певица Леди Гага заявлена на роль безумной подружки злодея Харли Квинн.
Полагаем, что Харли Гаги будет так же далека о версии из кинокомиксов DC, как и Джокер Феникса. В супергеройских боевиках эту чудную парочку сыграли Джаред Лето и Марго Робби. Получается, что Гага умыкнула роль у Робби и, возможно, изобразит персонажа в разы выразительнее.
А что сама Марго думает по этому поводу? Она очень рада и ждет не дождется увидеть работу своей старшей коллеги на экране.
«Я думаю, что она проделает потрясающую работу, — поделилась 32-летняя Робби с изданием Entertainment Tonight. - Я так взволнована. Все, что я могла когда-либо желать для Харли, это чтобы она стала одним из тех персонажей, вроде Бэтмена или Гамлета, которые передаются от актера к актеру, и каждый хочет их сыграть. Я думаю, что это просто заслуга ее как персонажа, что люди хотят видеть ее в нескольких интерпретациях».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, Марго сыграла злодейку из комиксов Харли Квинн в двух фильмах «Отряд самоубийц» 2016 и 2021 годов, а также в черной комедии «Хищные птицы» 2020 года. До этого персонаж был не особо популярен в кино.