«Вроде Бэтмена или Гамлета»: Марго Робби оказалась счастлива передать роль Харли Квинн Леди Гаге

В 2024 году выйдет сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом, в котором певица Леди Гага заявлена на роль безумной подружки злодея Харли Квинн.

Полагаем, что Харли Гаги будет так же далека о версии из кинокомиксов DC, как и Джокер Феникса. В супергеройских боевиках эту чудную парочку сыграли Джаред Лето и Марго Робби. Получается, что Гага умыкнула роль у Робби и, возможно, изобразит персонажа в разы выразительнее.

А что сама Марго думает по этому поводу? Она очень рада и ждет не дождется увидеть работу своей старшей коллеги на экране.