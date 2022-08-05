Леди Гага подтвердила, что сыграет Харли Квинн в сиквеле «Джокера»

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И, судя по всему, эти двое создадут образы очень далекие от тех, что показали в киновселенной DC Джаред Лето и Марго Робби. Если вспомнить, каким глубоким и серьезным был «Джокер» 2019 года, то персонаж Гаги тоже должен получиться далеким от комиксов. Не исключено, что зрители увидят весь путь Харли от амбициозного врача до чокнутой психопатки. А Бэтмен в этой истории и вовсе не нужен.