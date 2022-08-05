Леди Гага подтвердила, что сыграет Харли Квинн в сиквеле «Джокера»

Кинослух о том, что Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле «Джокера» Тодда Филлипса подтвердился.
4 августа певица выложила в социальные сети короткий тизер с датой выхода второй части – 4 октября 2024 года. В ролике обозначено, что главные роли сыграют Хоакин Феникс и, собственно, Леди Гага. Учитывая название картины Folie a deux («Безумие на двоих»), не остается сомнений, что 36-летняя артистка исполнит роль Харли Квинн – психиатра, которая пыталась лечить Джокера, но в процессе сама слетела с катушек.
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И, судя по всему, эти двое создадут образы очень далекие от тех, что показали в киновселенной DC Джаред Лето и Марго Робби. Если вспомнить, каким глубоким и серьезным был «Джокер» 2019 года, то персонаж Гаги тоже должен получиться далеким от комиксов. Не исключено, что зрители увидят весь путь Харли от амбициозного врача до чокнутой психопатки. А Бэтмен в этой истории и вовсе не нужен.