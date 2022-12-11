«Пахнет следующим «Оскаром»: Тодд Филлипс показал фото Хоакина Феникса со съемок второго «Джокера»

До выхода нового фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» остается менее двух лет и в Интернете наконец-то начали появляться детали, позволяющие зрителям понять, какой будет эта картина.
10 декабря режиссер опубликовал на своей странице в соцсети первое фото со съемок. На снимке кто-то бреет главного героя Артура Флика, роль которого исполняет Хоакин Феникс. Судя по рубашке человека с бритвенным станком в руках, дело происходит в тюрьме.
Напомним, что сюжет фильма пока неизвестен, а «Джокер: Безумие на двоих» - это его рабочее название. Известно, что во втором фильме у героя появится спутница - Харли Квинн. Ее роль исполнит Леди Гага.
Зрители также увидят на экране уже знакомую им по первой части франшизы актрису Зази Битц, а также Кэтрин Кинер и ирландца Брендана Глисона.
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Хоакин Феникс в «Джокер: Безумие на двоих». Фото: соцсети
Вышедший в августе 2019 года «Джокер» оказался невероятно успешным проектом. Он получил сразу несколько номинаций на «Оскар» и в итоге взял две награды - «Лучший саундтрек» и «Лучший актер».